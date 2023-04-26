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В ВТБ спрогнозировали отказ клиентов от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года

Лейла Алиева
Финансы
В ВТБ спрогнозировали отказ клиентов от вкладов в долларах и евро к концу 2025 года
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Клиенты банка ВТБ откажутся от вкладов в долларах и евро к 2025 году. Таким прогнозом поделился в среду, 26 апреля, заместитель председателя правления финансовой организации Алексей Печатников.

— По нашим оценкам, к концу 2025 года граждане прекратят, в нашем банке по крайней мере, сберегать иностранную валюту, — отметил он.

При этом Печатников отметил рост объема сбережений в юанях. Так, на данный момент на счетах граждан лежат порядка восьми миллиардов в китайской валюте, а к концу года ожидается, что эта сумма увеличится до 15 миллиардов, передает РИА Новости.

Доля юаня в мировом торговом финансировании выросла более чем вдвое и в настоящее время достигла 4,5 процента. По данным издания Financial Times, такой рост сделал юань близким конкурентом евро, на долю которого сегодня приходится шесть процентов от общего объема.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

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