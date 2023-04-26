Детско-взрослую поликлинику на 750 посещений построят в районе бывшего ЗИЛ

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москва, Автозаводская улица Карта всех событий

На территории бывшего ЗИЛ построят детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в день. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.

— В поликлинике оборудуют места для комфортного ожидания, разработают понятную систему навигации, установят современное медицинское оборудование и обеспечат доступность для маломобильных посетителей, — говорится в сообщении.

Медиков планируется распределить по кабинетам таким образом, чтобы очередей стало меньше. На данный момент строительство здания завершено на 42 процента. Специалисты занимаются внутренней отделкой, устройством фасадов и кровли, передает Telegram-канал «ДепСтрой Москвы».

Другая детско-взрослая поликлиника открылась в столичном районе Солнцево 24 апреля. Новое пятиэтажное здание расположено на улице Юлиана Семенова, дом 2. В медучреждении установили современное оборудование.

В начале января мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского на Большой Сухаревской площади. В здании расположено 90 коек, в частности 30 коек реанимации и интенсивной терапии, а также 30 диагностических коек.