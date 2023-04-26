Глава городского округа Шатура Артюхин: Обнаруженный в деревне Новосидориха дрон не нес угрозы
Квадрокоптер, который обнаружили накануне в подмосковной деревне Новосидориха, не представляет угрозы. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин в среду, 26 апреля.
По его словам, полиция исследовала летательный аппарат и заключила, что дрон является гражданским.
— Говоря простым языком, это детская игрушка на радиоуправлении, которую купить в магазине и запускать для развлечения может каждый, — резюмировал Артюхин.
Накануне стало известно, что в Подмосковье обнаружили три упавших беспилотника. Все найденные квадрокоптеры отправили на экспертизу. Личность владельцев БПЛА устанавливают.
Еще один квадрокоптер нашли в Можайском районе Московской области в среду, 26 апреля. Аппарат был снабжен камерой и красным парашютом.