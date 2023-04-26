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Глава городского округа Шатура Артюхин: Обнаруженный в деревне Новосидориха дрон не нес угрозы

Степан Жирнов
Происшествия
Глава городского округа Шатура Артюхин: Обнаруженный в деревне Новосидориха дрон не нес угрозы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Московская область, городской округ Шатура, деревня Новосидориха Карта всех событий

Квадрокоптер, который обнаружили накануне в подмосковной деревне Новосидориха, не представляет угрозы. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин в среду, 26 апреля.

По его словам, полиция исследовала летательный аппарат и заключила, что дрон является гражданским.

— Говоря простым языком, это детская игрушка на радиоуправлении, которую купить в магазине и запускать для развлечения может каждый, — резюмировал Артюхин.

Накануне стало известно, что в Подмосковье обнаружили три упавших беспилотника. Все найденные квадрокоптеры отправили на экспертизу. Личность владельцев БПЛА устанавливают.

Еще один квадрокоптер нашли в Можайском районе Московской области в среду, 26 апреля. Аппарат был снабжен камерой и красным парашютом.

Подмосковье Проверки квадрокоптеры Московская область Полиция
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