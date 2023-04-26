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Овчинский: В Москве начали выпускать сверхпрочные трубы для транспортирования нефти, воды и газа

Полина Пашкина
Город
Овчинский: В Москве начали выпускать сверхпрочные трубы для транспортирования нефти, воды и газа
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Московская группа «Полипластик» приступила к производству гибких полимерно-армированных (ГПА) труб, предназначенных для использования в нефтегазовой отрасли. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Прочность им гарантирует армирующий слой из полимерно-композиционной ленты, который отличается повышенной стойкостью при растяжении.

— Московская группа «Полипластик» наладила выпуск нового вида гибких полимерно-армированных труб c изоляцией из пенополиуретана, предназначенных для использования в нефтегазовом секторе для транспортирования нефти, воды и газа. Производство налажено на московской площадке Группы. Новинка позволит заместить на рынке продукцию зарубежных компаний, — сказал глава ведомства.

Продукцию выпускают диаметром 50–150 миллиметров. Она отличается многослойной конструкцией, а также возможностью выдерживать рабочее давление 40–210 бар и высокие температуры.

Как отметил директор департамента промышленных проектов предприятия Максим Колесов, такие изделия позволяют снизить затраты более чем на 30 процентов в сравнении с использованием трубопроводов из углеродистой стали, так как при применении ГПА-труб снижаются транспортные затраты, монтажные расходы, а срок службы обеспечивается на период не менее 25 лет.

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