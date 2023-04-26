Один аккаунт WhatsApp можно будет использовать на нескольких устройствах одновременно

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Разработчики мессенджера WhatsApp* добавили приложению новые возможности. Теперь пользоваться одним аккаунтом можно будет на нескольких смартфонах одновременно — к нему разрешат привязку до четырех устройств.

Обновление, которое добавляет такую возможность, постепенно начали внедрять по всему миру. В ближайшее время оно станет доступно всем.

Уточняется, что привязка телефонов к аккаунту будет выполняться тем же способом, который применяется в веб-версии, на планшете и в клиенте WhatsApp для компьютера (путем сканирования QR-кода). Все сообщения, файлы и звонки пользователей останутся под защитой сквозного шифрования, говорится в сообщении на официальном сайте мессенджера.

Разработчики утверждают, что данная функция сделает общение более удобным. Кроме того, возможность привязки аккаунта к нескольким смартфонам будет полезна и для сотрудников, которые ведут бизнес через WhatsApp, так как теперь они смогут отвечать на сообщения со своих устройств.

Еще одним обновлением стала необязательность сканирования QR-кода. Вместо него пользователи смогут получить одноразовый код на свой номер телефона.

В бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.23.8.2. обнаружили функцию, которая призвана повысить приватность пользователя. Она позволяет заблокировать и скрыть отдельные чаты.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.