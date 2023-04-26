Один аккаунт WhatsApp можно будет использовать на нескольких устройствах одновременно
Разработчики мессенджера WhatsApp* добавили приложению новые возможности. Теперь пользоваться одним аккаунтом можно будет на нескольких смартфонах одновременно — к нему разрешат привязку до четырех устройств.
Обновление, которое добавляет такую возможность, постепенно начали внедрять по всему миру. В ближайшее время оно станет доступно всем.
Уточняется, что привязка телефонов к аккаунту будет выполняться тем же способом, который применяется в веб-версии, на планшете и в клиенте WhatsApp для компьютера (путем сканирования QR-кода). Все сообщения, файлы и звонки пользователей останутся под защитой сквозного шифрования, говорится в сообщении на официальном сайте мессенджера.
Разработчики утверждают, что данная функция сделает общение более удобным. Кроме того, возможность привязки аккаунта к нескольким смартфонам будет полезна и для сотрудников, которые ведут бизнес через WhatsApp, так как теперь они смогут отвечать на сообщения со своих устройств.
Еще одним обновлением стала необязательность сканирования QR-кода. Вместо него пользователи смогут получить одноразовый код на свой номер телефона.
В бета-версии мессенджера WhatsApp под номером 2.23.8.2. обнаружили функцию, которая призвана повысить приватность пользователя. Она позволяет заблокировать и скрыть отдельные чаты.
*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.