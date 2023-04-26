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Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин заявил, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Украинская армия пойдет в контрнаступление после 2 мая. Об этом в среду, 26 апреля, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

— Что происходит с контрнаступлением ВСУ? Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождик, еще неделю надо, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готово будет двигаться, — сказал он.

При этом Пригожин не стал комментировать, станет ли украинское командование специально начинать контрнаступление в День Победы, передает его пресс-служба в Telegram.

Представитель батальона «Азов»* Богдан Кротевич в интервью The Washington Post заявил, что во время контрнаступления Украина использует тактику захвата небольших городов РФ, чтобы вернуть себе территории. По его словам, опыт боев на «Азовстали» будет использован в дальнейшем.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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