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Президент Италии Маттарелла: Страна полностью поддерживает вступление Украины в ЕС

Араз Салехов
В мире
Президент Италии Маттарелла: Страна полностью поддерживает вступление Украины в ЕС
Фото: Pexels

Италия полностью поддерживает вступление Украины в Евросоюз в кратчайшие сроки. Об этом в среду, 26 апреля, заявил президент республики Серджо Маттарелла.

— Италия выражает свою твердую убежденность в поддержке вступления Украины в Европейский союз в кратчайшие сроки, — сказал он.

Также Рим положительно оценивает предпринятый ей путь реформ, передает агентство Adnkronos.

Однако представитель Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман считает, что для Украины отсутствуют кратчайшие пути в Европейский союз. По мнению эксперта, сегодняшняя роль ЕС прежде всего заключается в том, чтобы помогать украинской стороне. Вместе с тем представитель ЕК подчеркнул, что «кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы». Также европейский политик отметил, что Киеву требуется выполнить ряд предварительных условий, чтобы начать обсуждения, касающиеся интеграции в объединение.

В феврале глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что сегодня Украина уже стала членом европейской семьи, это решение осталось подтвердить только документально.

Украина Евросоюз (ЕС) Италия
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