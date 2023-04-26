Московский зоопарк показал степную кошку, отдыхающую в гамаке
Московский зоопарк опубликовал видео со степной кошкой, которая лежит в гамаке и отдыхает. Кадры показала пресс-служба столичного зоосада в среду, 26 апреля.
— В такую погоду хочется сделать так же, — говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».
Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.
Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.
За минувшие выходные в столичном зоосаде зафиксировали множество вопиющих актов вандализма. Так, у фигурки суриката, который расположен в павильоне «Животные Африки», отломили хвост, а на интерактивной детской площадке поломали трубы. В связи с этим горожан призвали бережно относиться к имуществу зоопарка.