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Московский зоопарк показал степную кошку, отдыхающую в гамаке

Лейла Алиева
Город
Московский зоопарк показал степную кошку, отдыхающую в гамаке
Фото: shutterstock
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк опубликовал видео со степной кошкой, которая лежит в гамаке и отдыхает. Кадры показала пресс-служба столичного зоосада в среду, 26 апреля.

— В такую погоду хочется сделать так же, — говорится в Telegram-канале «Московский зоопарк».

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Обычно Тимоша ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

Недавно генеральный директор зоосада Светлана Акулова поделилась видео с эффектным выходом манула Тимофея. На видео можно увидеть, как животное скрылось с добычей в своем убежище.

За минувшие выходные в столичном зоосаде зафиксировали множество вопиющих актов вандализма. Так, у фигурки суриката, который расположен в павильоне «Животные Африки», отломили хвост, а на интерактивной детской площадке поломали трубы. В связи с этим горожан призвали бережно относиться к имуществу зоопарка.

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