Советник главы Крыма Крючков опроверг слухи о взрывах на полуострове

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Сообщения о взрывах в Крыму являются «вбросами». Об этом в среду, 26 апреля, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

— Фиксируем очередные вбросы. В Крыму все спокойно, — написал чиновник в Telegram-канале.

Накануне сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина, который планировал совершить теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе.

Во время обыска у мужчины обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство зажигательного действия и с поражающими элементами в виде гвоздей.

Также ФСБ задержала гражданина Украины и РФ, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителями СБУ.