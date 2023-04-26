Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Фото: МИД РФ

Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине. Об этом говорится в распространенном в среду, 26 апреля, комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с телефонным разговором между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа, — сказала российский дипломат.

В то же время Захарова отметила, что руководство Украины демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование текущего конфликта, передает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

26 апреля по Центральному телевидению Китая сообщили о телефонном разговоре лидеров упомянутых государств. Владимир Зеленский отметил, что разговор с председателем КНР был содержательным. Он также добавил, что эти переговоры дадут мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Украина Мария Захарова Владимир Зеленский МИД РФ Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте