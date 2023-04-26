МИД России прокомментировал телефонный разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Фото: МИД РФ

Москва видит готовность Пекина прилагать усилия для налаживания переговорного процесса по Украине. Об этом говорится в распространенном в среду, 26 апреля, комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с телефонным разговором между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Видим широкое созвучие наших принципиальных подходов с положениями опубликованного МИД КНР 24 февраля соответствующего позиционного документа, — сказала российский дипломат.

В то же время Захарова отметила, что руководство Украины демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование текущего конфликта, передает официальный сайт внешнеполитического ведомства.

26 апреля по Центральному телевидению Китая сообщили о телефонном разговоре лидеров упомянутых государств. Владимир Зеленский отметил, что разговор с председателем КНР был содержательным. Он также добавил, что эти переговоры дадут мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.