В Москве открылся первый магазин Maag на месте Zara

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, улица Кузнецкий Мост, 9 Карта всех событий

В Москве на Неглинной улице открылся первый магазин бренда Zara под новым названием Maag. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Речь идет о магазине, расположенном на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого Моста. Он будет работать с 10:00 до 22:00, говорится на сайте Maag.

В ближайшее время планируется открытие и других торговых точек Maag. В частности, одна из них появится в торговом центре «Авиапарк».

Во вторник, 25 апреля, в Москве открылся первый ресторан Rostic’s, занявший место ушедшего с российского рынка KFC. Всего под названием Rostic’s до конца лета 2023 года должны начать работу около 100 точек быстрого питания.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».