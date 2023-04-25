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Первый ресторан Rostic’s открыли в Москве

Полина Пашкина
Общество
Первый ресторан Rostic’s открыли в Москве
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

После завершения ребрендинга в Москве открылся первый ресторан Rostic’s, который заменил бывший KFC. Точка начала работу возле станции метро «Маяковская». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает РБК.

Всего под названием Rostic’s до конца лета 2023 года должны начать работу около 100 точек быстрого питания.

Уточняется, что ребрендинг точек бывшего KFC стал условием закрытия сделки по продаже связанных с ресторанами российских активов. Они перешли во владение одной из местных франчайзи — компании «Смарт Сервис» передает РБК.

Новая сеть ресторанов не сможет использовать наименования из меню своего предшественника, KFC. Права на них остались за владельцем KFC Yum! Brands. Поэтому в меню появятся новые позиции — вместо «Твистера» и «Боксмастера» будут «Шеф-ролл» и «Ростмастер». В остальном основное меню Rostic's останется прежним.

Бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC — ООО «Юнирест» — подало заявку на товарный знак Rostic’s с указанием названия и графического оформления. В январе на зданиях KFC начали менять вывески.

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