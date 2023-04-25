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Rostic's не будет использовать в меню названия «Твистер» и «Боксмастер»

Никита Худяков
Общество
Rostic's не будет использовать в меню названия «Твистер» и «Боксмастер»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Сеть ресторанов Rostic’s, которая будет открываться на месте KFC, не сможет использовать в меню фирменные блюда предшественника — «Твистер» и «Боксмастер». Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил совладелец компании «Смарт Сервис» Константин Котов.

Вместо «Твистера» и «Боксмастера» в меню Rostic's будут новые фирменные позиции — «Шеф-ролл» и «Ростмастер». Отмечается, что первый ресторан откроется в Москве 25 апреля возле станции метро «Маяковская». Кроме того, в первом полугодии под бренд Rostiс’s перейдет около 100 ресторанов KFC.

— Вы, как гость, не должны почувствовать дискомфорта, приходя в ресторан, — сказал Котов.

По его словам, основное меню Rostic's останется таким же, как в KFC, за исключением фирменных блюд, передает РБК.

Бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC — ООО «Юнирест» — подало заявку на товарный знак Rostic’s с указанием названия и графического оформления. В январе на зданиях KFC начали менять вывески.

В декабре 2022 года польский ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC на территории России компании «Альмира». В рамках данной сделки Amrest намерен получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно 6,6 миллиарда рублей.

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