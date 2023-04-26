Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экономист Холод рассказал, как турецкая пошлина повлияет на продажи украинского зерна

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист Холод рассказал, как турецкая пошлина повлияет на продажи украинского зерна
Фото: Unsplash

Внедряя пошлину в размере 130 процентов для украинского зерна и иных видов круп, Турция пытается выровнять цены на внутреннем и внешнем рынках. А также защитить свое сырье от конкуренции, которую составляет украинская более дешевая продукция. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Очевидно, что украинское зерно дешевле турецкого и Анкаре невыгодно, чтобы оно заполняло ниши, которые предназначены для своей продукции, объяснил спикер.

— Такой шаг нужен еще и в связи с непростой логистикой украинского зерна, — пояснил Холод. — Это затрудняет ее реализацию, и в итоге продукция Украины оседает в Турции. Ее нужно реализовывать, и в связи с низкой ценой она активнее продается, чем турецкий аналог.

Более того, данная ситуация может отразиться в том числе и на продаже российского зерна и иной крупы, которая поставляется в Турцию.

— Конечно, в гонке за выгодой Анкара будет создавать более благоприятные условия для своего рынка. Пошлина в размере 130 процентов нужна, чтобы выровнять ситуацию со своим зерном на внутреннем и внешнем рынке. Ей нужно, чтобы турецкая продукция тоже реализовывалась, а не застаивалась, — уточнил спикер.

Собеседник «ВМ» отметил, что итогом таких условий станет нежелание Украины сотрудничать и ей придется искать новые каналы продаж своего сырья, ведь те условия, которые предлагает Турция, грозят ей потерей доходности.

Холод напомнил, что украинское зерно в силу политических обстоятельств имело отдельные ставки для таможенного прохождения.

— Для украинского зерна были созданы тепличные условия, что улучшало шансы на реализацию как на турецком, так и на иностранном рынке. Даже Россия, чье сырье по поставкам лидирует в Турции, не могла похвастаться такой высокой продажей, — продолжил экономист.

Теперь рынок меняется, для Украины условия иные, менее выгодные. Соответственно, ей придется либо соглашаться на них, либо искать новые пути вывода своего зерна.

Турция с 1 мая вводит 130-процентную пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, соответствующий документ, подписанный президентом Тайипом Эрдоганом, опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete. Согласно документу, исключение сделано для Сингапура, часть продукции которого будет облагаться пошлиной в размере 16,2 процента, и для Боснии — для нее сохранена нулевая ставка.

Украина Экспорт оборот товаров Турция Импорт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте