Диетолог Мансурова объяснила, кому нельзя пить кофе

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Существует ряд противопоказаний по состоянию здоровья, при которых человеку лучше воздержаться от употребления кофе. Об этом заявила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По словам специалиста, даже три чашки ароматного напитка в день могут быть опасны для здоровья и наносить ему вред. По мнению ученых, от кофе нужно отказаться женщинам, у которых обнаружили доброкачественную опухоль в молочной железе.

Согласно данным специалистов, содержащие кофеин напитки могут повышать риск роста новообразования или его перерождения в злокачественное.

Не рекомендуется злоупотреблять кофе, если у человека диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенная тревожность, панические атаки, болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, кофе отличается слабительным и мочегонным эффектом, передает слова Мансуровой «АиФ».

Специалист добавила, что замена обычного кофе на напиток без кофеина не поможет снизить негативный эффект. В процессе создания кофе без кофеина применяется специальный растворитель, который также используют в морилках для насекомых.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не нанести вред своему организму.