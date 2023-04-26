Шоумен Барецкий заявил о покупке замка Пугачевой в Грязях

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Шоумен Стас Барецкий заявил, что выкупил замок певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* за 450 миллионов рублей.

По его словам, он планирует открыть в здании «самый большой в Европе» крематорий.

Барецкий уточнил, что сделка уже завершена. Он напомнил, что сообщал о своем намерении и ранее. Затем шел длительный переговорный процесс с торгами.

— Аллу Борисовну смущал вопрос принадлежности замка к ритуальному бизнесу. Что мы из него хотим сделать? Самый крупный крематорий в России, в Европе точно, во всем мире. К нему морг, будут у нас определенные зоны, какие-то магазины ритуальные, склады, — сказал Барецкий в эфире «Говорит Москва».

24 апреля сообщалось, что Максим Галкин и Алла Пугачева продали свой замок в деревне Грязь. Артисты просили за свой особняк один миллиард рублей. По словам продюсера Сергея Дворцова, переговоры о продаже особняка велись с осени прошлого года.

Алла Пугачева еще с мая планировала продать свой загородный дом в деревне Грязь. Согласно различным источникам, певица с мужем вложили в этот особняк около миллиарда рублей и при продаже хотят получить равную вложенной сумму. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута объяснил «Вечерней Москве», почему дом было сложно продать за эти деньги.

*Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.