Роман Рябченко назначен главой управы района Теплый Стан

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, которым назначил Романа Рябченко главой управы района Теплый Стан. Соответствующее распоряжение было опубликовано в среду, 26 апреля, на официальном сайте мэра и правительства столицы.

— Назначить Рябченко Романа Геннадьевича на должность главы управы района Теплый Стан Москвы, — говорится в указе.

Служебный контракт с Рябченко заключается на срок полномочий мэра Москвы, но не превышающий предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами города. До этого Рябченко занимал должность заместителя главы управы Академического района по вопросам ЖКХ, благоустройства и экономики.

В марте Сергей Собянин подписал указ, которым назначил Антона Удальева на пост заместителя руководителя столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства. Служебный контракт с чиновником заключен сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий главы города.

Помимо этого, мэр Москвы назначил Александра Красовского на должность главы управы Хорошевского района.