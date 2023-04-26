Расследование уголовного дела Суханова, Романовского и Бигаева завершено

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Завершено расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского и автора канала «Тушите свет» Тамерлана Бигаева. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

На заседании Мосгорсуда, которое посвящено продлению ареста подозреваемых до 24 июня 2023 года, следствие ГУ МВД России по городу заявило, что 25 апреля завершило расследование уголовного дела. Эту информацию попросили приобщить к материалам дела.

Уголовное дело по статье «Вымогательство» в отношении мужчин возбудили из-за попытки выманить деньги у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. При этом заявление в полицию, по которому их задержали, якобы написал сам глава госкорпорации Сергей Чемезов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».