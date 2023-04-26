Эксперты обсудят варианты многополярного мира на онлайн-марафоне

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Онлайн-марафон, на котором более 100 участников обсудят идею и варианты воплощения модели многополярного мира, пройдет 29 апреля.

Во время онлайн-встречи основатель Общества «Царьград» Константин Малофеев и директор Института «Царьград» Александр Дугин расскажут о своих представлениях многополярности, ее содержании и путях достижения.

Присоединиться к трансляции сможет любой желающий в соцсети ВКонтакте.

Как отмечают эксперты, многополярность – это наличие систем с уникальными чертами на едином традиционном фундаменте, где в основе общие нравственные понятия, религиозное мировоззрение, семья и патриотизм как основные ценности, непрерывная преемственность поколений.