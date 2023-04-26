Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты обсудят варианты многополярного мира на онлайн-марафоне

Оксана Васильева
Общество
Эксперты обсудят варианты многополярного мира на онлайн-марафоне
Фото: Pexels

Онлайн-марафон, на котором более 100 участников обсудят идею и варианты воплощения модели многополярного мира, пройдет 29 апреля.

Во время онлайн-встречи основатель Общества «Царьград» Константин Малофеев и директор Института «Царьград» Александр Дугин расскажут о своих представлениях многополярности, ее содержании и путях достижения.

Присоединиться к трансляции сможет любой желающий в соцсети ВКонтакте.

Как отмечают эксперты, многополярность – это наличие систем с уникальными чертами на едином традиционном фундаменте, где в основе общие нравственные понятия, религиозное мировоззрение, семья и патриотизм как основные ценности, непрерывная преемственность поколений.

Марафон
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте