Совфед одобрил закон о праве всех военных становиться миротворцами

Фото: Пресс-служба Совфеда

Совет Федерации в среду, 26 апреля, одобрил закон, предоставляющий право участвовать в миротворческих миссиях всем военным со спецподготовкой. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

— Устанавливается возможность комплектования военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности, не только военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, но и другими категориями военнослужащих, — говорится в сообщении.

Принятый закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Участникам СВО и членам их семей государство гарантирует соответствующие выплаты и льготы, а также помощь в решении различных жизненных проблем. «Вечерняя Москва» подготовила информацию, которая рассказывает о полагающихся участникам специальной военной операции выплатах и о льготах для членов их семей.

Госдума 14 марта приняла поправки к закону относительно дискредитации участников специальной военной операции. Теперь наказание грозит не только за фейки об армии, но и о добровольцах. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».