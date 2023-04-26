Собянин: ИИ отвечает уже почти на половину вопросов в цифровых сервисах Москвы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) отвечает почти на половину вопросов жителей столицы, поступающих через цифровые сервисы. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Очень много жалоб, как и во всех городах, вопросов. Сегодня искусственный интеллект отвечает уже почти на половину всех вопросов, которые задают граждане, — сказал глава города на просветительском форуме «Знание. Первые».

Многие, уточнил он, даже не замечают, что с ними говорит не чиновник, а робот. Мэр отметил, что столичные цифровые сервисы по итогам 2022 года оказали около 650 миллионов услуг.

Московские власти активно внедряют технологии ИИ в столичную систему здравоохранения. Сейчас умный помощник есть в каждой взрослой поликлинике города.

С начала 2023 года с его помощью поставили свыше одного миллиона предварительных диагнозов. О том, что умеет ИИ, как работает, помогая врачам и пациентам в столице, — в материале «Вечерней Москвы».