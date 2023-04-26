Движение в районе Жигулевской и Зеленодольской улиц будет перекрыто 28 апреля

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москва, Зеленодольская улица Карта всех событий

Местный проезд между Жигулевской улицей и Зеленодольской улицей в районе дома 121 будет закрыт для движения 28 апреля. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— 28 апреля в период с 11:00 до 18:00 будет закрыт для движения местный проезд между Жигулевской улицей и Зеленодольской улицей в районе дома 121, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Москвичей призвали заранее планировать маршрут с соблюдением всех ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.