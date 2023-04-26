Парковку в районе Пушкинской площади временно запретят 27 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Отмечается, что ограничения будут действовать с 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.