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Мосгорсуд оставил под арестом троих обвиняемых в вымогательстве у Чемезова

Евгений Белоусов
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом троих обвиняемых в вымогательстве у Чемезова
Фото: shutterstock

Мосгорсуд оставил под стражей до 24 июня коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева. Об этом в среду, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом постановление Басманного суда Москвы в отношении Суханова, Кузьмина и Бигаева было оставлено без изменения.

Фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 21 марта было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Их адвокатов 22 марта пригласили в СИЗО для вручения уведомления об окончании следственных действий.

По версии следствия, обвиняемые требовали деньги за удаление негативной информации в Telegram-канале. Подробнее об этой истории — в материале «Вечерней Москвы».

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