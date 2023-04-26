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Ряд улиц в центральной части Москвы временно перекроют 27 апреля

Евгений Жуков
Город
Ряд улиц в центральной части Москвы временно перекроют 27 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, улица Малая Дмитровка Карта всех событий

Центр организации дорожного движения объявил, что в четверг, 27 апреля, на ряде улиц в ЦАО будет временно закрыт проезд транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, движение будет закрыто с 14:30 в Большом Путинковском переулке, на улице Малая Дмитровка и на Пушкинской площади. А с 16:30 — на Новинском бульваре, Волгоградском проспекте и в Оружейном переулке.

Кроме того, с 17:30 на улицах Петровке, Тверской, Моховой, а также на Кремлевской, Устьинской, Кадашевской набережных также будет закрыт проезд.

Помимо этого, в местах ограничений будет запрещена парковка до 03:00 28 апреля. Также с 16:30 27 апреля до 3:00 28 апреля в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улице Александра Солженицына и улице Таганской будет организовано двустороннее движение.

В этот день стоит использовать городской транспорт для поездок по городу, поскольку таким образом получится сэкономить время в пути, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

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