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ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян доверяют обществу «Знание»

Евгений Силаев
Общество
ВЦИОМ: Более 80 процентов россиян доверяют обществу «Знание»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По результатам исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 80 процентов россиян доверяют всероссийскому обществу «Знание». Об этом в среду, 26 апреля, сообщила пресс-служба организации.

Опрос проводился в марте 2023 года. В исследовании приняли участие 3600 граждан России в возрасте от 14 лет.

Данные показали, что просветительской организации доверяют 84 процента россиян в возрасте от 14 и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше — 87 процентов и 89 процентов соответственно, передает ТАСС.

По результатам другого опроса ВЦИОМ, рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину превысил 80 процентов. В то же время деятельность Путина одобряют 77,5 процента опрошенных, а деятельность премьер-министра России Михаила Мишустина — 54,8 процента.

В марте главе РФ также доверяли 80 процентов россиян. При этом премьер-министру Михаилу Мишустину доверяли 61,8 процента опрошенных. Деятельность главы государства одобряли 76,7 процента опрошенных, а деятельность председателя правительства — 53,3 процента.

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