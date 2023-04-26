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Автокран сбил 12-летнюю девочку в Санкт-Петербурге

Евгений Белоусов
Происшествия
Автокран сбил 12-летнюю девочку в Санкт-Петербурге
Фото: moscow-live

Девочка-подросток попала под колеса автокрана в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.

Авария произошла около 17:00 по местному времени, когда 12-летняя девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу и ее сбил автокран.

Подросток получила серьезную травму головы и была экстренно госпитализирована в одну из местных больниц. Сейчас девочка находится в реанимации.

Telegram-канал Shot также опубликовал видео с моментом происшествия. На кадрах видно, как подросток пытается перебежать дорогу прямо перед автокраном, который сбивает ее.

Видео: Telegram / Shot

Недавно водитель автомобиля отвлекся на телефон, в результате чего сбил двух детей на улице Генерала Донскова в поселении Новофедоровском.

20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

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