Автокран сбил 12-летнюю девочку в Санкт-Петербурге
Девочка-подросток попала под колеса автокрана в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в среду, 26 апреля.
Авария произошла около 17:00 по местному времени, когда 12-летняя девочка перебегала дорогу по пешеходному переходу и ее сбил автокран.
Подросток получила серьезную травму головы и была экстренно госпитализирована в одну из местных больниц. Сейчас девочка находится в реанимации.
Telegram-канал Shot также опубликовал видео с моментом происшествия. На кадрах видно, как подросток пытается перебежать дорогу прямо перед автокраном, который сбивает ее.
Недавно водитель автомобиля отвлекся на телефон, в результате чего сбил двух детей на улице Генерала Донскова в поселении Новофедоровском.
20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12. На место происшествия прибыли оперативные службы города.