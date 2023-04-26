Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае нанесения ядерного удара по США или союзникам

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Президент США Джо Байден пригрозил «сменой режима» КНДР в том случае, если Пхеньян предпримет попытку нанести ядерный ударный удар по Штатам или их союзникам.

— Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие, — цитирует слова американского лидера РИА Новости.

При этом президент Южной Кореи Юн Сок Ель отметил, что Сеул получил от Вашингтона гарантии использования «всех сил альянса», в том числе ядерных, в случае атомной бомбардировки со стороны КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что твердотопливная МБР «Хвасон-18» сможет значительно повысить готовность страны к ядерной контратаке. Он отметил, что противники КНДР, которые действуют в целях обострения ситуации на Корейском полуострове, теперь будут вынуждены ощутить кризис своей безопасности.

28 марта Ким Чен Ын заявил, что северокорейское ядерное оружие не направлено против других государств, так как «врагом» ядерных сил страны является сама война. Он добавил, что власти КНДР стремятся к миру и стабильности в регионе.