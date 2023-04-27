Народный календарь. Как привлечь счастье в дом на Зосиму Пчельника, 30 апреля

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Православная церковь 30 апреля чтит память одного из основателей Соловецкого монастыря — святого Зосимы Соловецкого. В народе этот день называли Зосима Пчельник.

Зосима почитался в народе как покровитель пчел и защитник всех пчеловодов. Именно к этой дате наши предки приурочивали вывоз ульев на пасеки. Прямо посреди пасеки ставили стол, покрытый чистой скатертью, на него выкладывали хлеб и соль, ставили крещенскую воду и оставшуюся от пасхальной утрени свечу. Затем следовало возвести молитвы святому Зосиме.

Мед играл в этот день очень важную роль на столе. Считалось, что именно с него нужно начинать трапезу. Так, верили наши предки, в дом получится привлечь достаток и счастье.

Приметы погоды

Пчелы на вишневый цвет садятся — к урожаю вишни.

На какой хлеб села пчела, тот будет хорош на зерно.

Пчелы летают лениво и недружно — меду будет мало. Если вылетели быстро и не по одной, то меду будет много.

Муравьи в доме — к счастью.

Грачи играют — на хорошую погоду.

Именины отмечают: Авделай, Агапит, Адриан, Акакий, Александр, Анания, Аскитрея, Симеон.