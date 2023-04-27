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Сенатор Пушков показал символ политического фиаско Запада

Ирэна Колесова
В мире
Сенатор Пушков показал символ политического фиаско Запада
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сенатор Алексей Пушков заявил, что венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо стал символом поражения Запада в Латинской Америке.

По словам Пушкова, Гуаидо продвигали на должность президента Венесуэлы всеми силами Запада во главе с США, но после этого он оказался был забыт и оставлен своими спонсорами.

— Хуан Гуаидо, несостоявшийся президент Венесуэлы, которого всеми силами продавливал на этот пост весь Запад во главе с США, а ныне уже прочно забытый и оставленный своими спонсорами, в одиночестве прибыл в Майами. Символ политического поражения западного альянса в Латинской Америке, — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Гуаидо заявил, что нелегально покинул Венесуэлу, откуда он пешком перешел через Колумбию. Там он собирался принять участие в саммите, но позже сообщил, что его изгнали и из этой страны. Глава МИД Колумбии Альваро Лейва Дуран опроверг эту информацию и сообщил, что Гуаидо сопровождали американские агенты, и они же организовали его вылет в США.

Гуаидо прочили должность президента в 2019 году. Глава международного комитета Совета Федераций Константин Косачев сообщил, что Россия не признает правильность назначения президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо в отличие от стран Южной Америки. Для российской стороны его приход к власти является незаконным.

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