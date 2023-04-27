Диетолог Круглова назвала продукты для перекусов в офисе, которые не позволят потолстеть

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Врач-диетолог из медцентра «Проект Здоровье» Наталья Круглова рассказала, что у офисных сотрудников, которые проводят большую часть времени сидя, без физической активности, может нарушаться пищевое поведение. Поэтому им особенно важно следить за питанием.

Специалист советует обязательно уделять внимание обеденному перерыву и легким перекусам. При этом перекусы могут быть простыми и полезными, например, фруктами, орехами, питьевым йогуртом, чтобы снизить интенсивность голода.

— Это может быть совсем простой перекус, например стаканчик кефира, питьевого йогурта или какой-то фрукт, орешки, сухофрукты. Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса, — отметила эксперт в беседе с Life.

Для создания идеального обеда, специалист рекомендует использовать «метод тарелки». Половину тарелки должны занимать овощи, четверть – цельнозерновые продукты, а еще четверть – нежирный белок, например, птица или рыба.

Не все успевают с утра поесть вовремя и постоянно оттягивают первый прием пищи. Но делать этого не стоит. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова. Человек без еды обязательно накопит энергию и тем самым не сможет разогнать свой метаболизм до нужной скорости. Организм негативно реагирует на подобные действия. Человек начинает плохо себя чувствовать. Потом в течение дня возможно переедание.