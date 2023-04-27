«Ад и ужас»: в Сети появилась переписка солдата ВСУ о страшных потерях под Артемовском

Фото: Минобороны РФ

В Сети появился скриншот переписки погибшего военнослужащего киевского режима, известного под псевдонимом «Берлин». В своем сообщении он информирует товарища о значительных потерях ВСУ на направлении Артемовска.

— За 40 минут десять «двухсотых» (убитых), 46 «трёхсотых» (раненых), — сообщает военнослужащий, чью переписку опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Переписка также указывает на то, что генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, начал бросать пехоту в контратаки. В целом он характеризует обстановку под Артемовском как «ад и ужас».

Украинские военные пытаются спастись в Артемовске, выдавая себя за мирных жителей. Во время эвакуации населения из западных районов Артемовска снайпер ВСУ из нацбатальона переоделся в мирного жителя и попытался эвакуироваться. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер».