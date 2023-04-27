Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ад и ужас»: в Сети появилась переписка солдата ВСУ о страшных потерях под Артемовском

Ирэна Колесова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Ад и ужас»: в Сети появилась переписка солдата ВСУ о страшных потерях под Артемовском
Фото: Минобороны РФ

В Сети появился скриншот переписки погибшего военнослужащего киевского режима, известного под псевдонимом «Берлин». В своем сообщении он информирует товарища о значительных потерях ВСУ на направлении Артемовска.

— За 40 минут десять «двухсотых» (убитых), 46 «трёхсотых» (раненых), — сообщает военнослужащий, чью переписку опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

Переписка также указывает на то, что генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, начал бросать пехоту в контратаки. В целом он характеризует обстановку под Артемовском как «ад и ужас».

Украинские военные пытаются спастись в Артемовске, выдавая себя за мирных жителей. Во время эвакуации населения из западных районов Артемовска снайпер ВСУ из нацбатальона переоделся в мирного жителя и попытался эвакуироваться. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер».

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте