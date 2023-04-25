Боец «Вагнера»: Солдаты ВСУ ради спасения выдают себя за жителей Артемовска

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Во время эвакуации населения из западных районов Артемовска снайпер ВСУ из нацбатальона «Азов»* переоделся в мирного жителя и попытался эвакуироваться. Об этом сообщил боец ЧВК «Вагнер».

— Находим мирных жителей в домах, в подвалах: женщины, дети, дедушки. Попадаются те, которые переодеваются в гражданскую одежду и пытаются выйти. Недавно поймали снайпера, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из «Азова», — рассказал он корреспонденту РИА Новости.

Испанское издание Mundo пишет, что ВСУ оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены. Как выяснилось, украинские военные уезжают из района боевых действий.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не планируют оставлять Артемовск, чтобы не создавать для российских войск плацдарм для наступления. При этом он отметил, что ситуация для украинских солдат в борьбе за город остается сложной.

Также стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись в западных окраинах Артемовска. Они уже ведут бои за железной дорогой в районе многоэтажек.

*Запрещенная в России террористическая организация.