Врач Сапего назвал четыре важные причины не есть колбасу

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Врач-терапевт Георгий Сапего рекомендует ограничивать употребление колбасы по четырем причинам.

Продукт содержит большое количество соли и насыщенных жиров, которые могут повысить артериальное давление и уровень «плохого» холестерина в крови, поделился специалист.

— В колбасах всегда много соли, которая провоцирует повышение артериального давления, и много животных насыщенных жиров, от которых повышается уровень «плохого» холестерина в крови. Но главное то, что колбасы относят к так называемому процессированному, то есть обработанному мясу. Такие продукты содержат канцерогенные вещества и повышают риск развития рака, — объяснил Георгий Сапего в интервью изданию Sputnik.

Специалист назвал категории людей, которым не следует включать колбасу в свой рацион. Это те, у кого повышенное артериальное давление, заболевания сердца и сосудов, дети, беременные и люди на химиотерапии. Сапего рекомендует не злоупотреблять колбасой даже полностью здоровым людям.

Американский врач-онколог Дайана Рейди-Лагунес предупредила, что употребление в пищу копченостей, колбасы, мясных деликатесов и гамбургеров повышает риск развития рака. Онколог отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит переработанную мясную продукцию к той же категории канцерогенов, что табак или алкоголь. Это связано с тем, что в продуктах из мяса содержатся нитриты и нитраты, провоцирующие образование химических элементов, которые вызывают рак.