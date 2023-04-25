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Приметы и советы

Онколог Рейди-Лагунес назвал провоцирующие рак деликатесы

Никита Худяков
Общество
Онколог Рейди-Лагунес назвал провоцирующие рак деликатесы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Американский врач-онколог Дайана Рейди-Лагунес предупредила, что употребление в пищу копченостей, колбасы, мясных деликатесов и гамбургеров повышает риск развития рака. Об этом сообщает издание HuffPost.

Онколог отметила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит переработанную мясную продукцию к той же категории канцерогенов, что табак или алкоголь. Это связано с тем, что в продуктах из мяса содержатся нитриты и нитраты, провоцирующие образование химических элементов, которые вызывают рак.

По словам врача, копчености и гамбургеры не так вредны для здоровья, как курение, но они все же могут привести к раку. Альтернативой переработанной продукции могут стать рыба, постное мясо и орехи, говорится в материале.

Согласно данным медицинского сообщества, в 80 процентах случаев рак предстательной железы возникает у представителей сильного пола после 70 лет. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие еще факторы провоцируют развитие онкологии и какие методы борьбы с ней применяются.

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