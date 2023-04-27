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Суд в Японии признал виновным помощника капитана с российского судна «Амур»

Ирэна Колесова
В мире
Суд в Японии признал виновным помощника капитана с российского судна «Амур»
Фото: shutterstock

Павел Добрянский, третий помощник капитана судна «Амур», был признан виновным в столкновении с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», в результате которого погибли трое из пяти японских рыбаков.

Решение было принято Окружным судом Асахикава, передает РИА Новости.

Судно «Амур» 26 мая 2021 года шло из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо с грузом краба, когда произошло столкновение. Водоизмещение «Амура» составляло 662 тонны, на борту находилось 23 человека, порт приписки - Невельск.

В тот момент на «Дай-хати Хокко-мару», водоизмещение которого составляло 9,7 тонны, находилось пять человек. Судно перевернулось после столкновения. Погибли трое.

Дело Добрянского было передано в суд после его задержания в Японии по уголовным статьям о халатности и ненадлежащем управлении судном. Прокуратура запросила для него 3,5 года лишения свободы.

После столкновения генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин заявил, что случившееся могло произойти из-за сильного тумана — экипаж российского судна мог не заметить маленькую рыболовецкую шхуну. Также Марин рассказал, что есть некоторые сведения о вероятном нарушении международных соглашений о безопасном судовождении и правилах расхождения судов на море со стороны японских рыбаков. Информации о подобных нарушениях со стороны российских моряков не поступало.

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