В Москве в четверг будет тепло и дождливо

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москвичей в четверг, 27 апреля, ожидает дождливая погода, местами возможны грозы. Воздух прогреется до 21 градуса тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов. К ночи сильно похолодает — до 9 градусов выше нуля.

Ветер ожидается юго-западный, его порывы составят до 11 метров в секунду, во время гроз они будут сильнее. Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.

Вильфанд добавил, что 1 мая в Москве прогнозируется небольшой дождь и облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от плюс пяти до 10 градусов, а днем — плюс 13–18 градусов.