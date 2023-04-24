Вильфанд рассказал о погоде в Москве 1 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Небольшой дождь и облачная погода с прояснениями прогнозируются в столице 1 мая. Днем температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— 1 мая, по предварительным подсчетам, будет облачно с прояснениями, ночью плюс 5-10 градусов, днем — плюс 13-18 градусов и небольшой дождь, — цитирует его ТАСС.

1 мая в России ежегодно отмечают Праздник весны и труда.

23 апреля температура воздуха в Москве прогрелась до 18,9 градуса тепла. Этот показатель зафиксировали на главной метеостанции города на ВДНХ. Таким образом, 23 апреля стало самым теплым днем в столице с начала года.

Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на следующей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую. Ожидается, что в некоторых районах столицы столбик термометров превысит 20-градусную отметку.