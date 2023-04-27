В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство рядом с жилым домом

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У подъезда многоквартирного дома в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в администрации города.

— Примерно в 05:15 по московскому времени в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадал один человек. В настоящее время он госпитализирован.

13 апреля в Мелитополе также произошел взрыв. Его причиной стала работа ПВО, которой удалось сбить украинский беспилотник. При этом никто не пострадал.

В начале марта ракета украинской ПВО упала на многоэтажный дом в Запорожье. Спасатели достали из-под завалов тела трех погибших, еще три человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Ракета обрушила в многоэтажном доме три этажа, повредив десять квартир.