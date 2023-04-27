Прокуратура США просит суд оставить Тейшейру под стражей по делу об утечке документов Пентагона

Фото: Unsplash

Американские прокуроры просят суд оставить под стражей военнослужащего ВВС США Джека Тейшейру по делу об утечке документов Пентагона. Об этом передает Reuters.

Как выяснилось, подсудимый, возможно, все еще имеет доступ к секретным документам.

— Не существует условий освобождения, которые могли бы обеспечить его явку на судебные заседания в будущем или безопасность общества. Он должен находиться под стражей, — говорится в сообщении.

Помимо этого, прокуроры обвиняют Тейшейру в создании помех для проведения правительственного расследования, сообщает агентство.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

Западные средства массовой информации уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на текущий украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».