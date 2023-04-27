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Hyundai Motor планирует продать свои российские активы

Араз Салехов
Экономика
Hyundai Motor планирует продать свои российские активы
Фото: Unsplash

Автомобильный концерн из Южной Кореи Hyundai Motor собирается продать свои заводы в России казахстанской компании. Об этом сообщил в четверг, 27 апреля, телеканал MBC.

Как уточняется, Hyundai Motor хочет добавить пункт обратного выкупа активов в договор о продаже.

— Действительно, имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено, — говорится в материале.

Стоимость сделки по продаже двух заводов пока неизвестна, но экономический ущерб из-за масштаба инвестиций неизбежен, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что компания «АвтоВАЗ» ведет переговоры с тремя китайскими производителями по вопросу сборки автомобилей под брендом Lada. Президент российской компании Максим Соколов рассчитывает, что стороны смогут добиться успеха по всем направлениям.

Российский дилер «Автодом» приобрел активы Mercedes-Benz. Какие автомобили могут производить на бывшем предприятии Mercedes его новые владельцы, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт, заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.

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