Hyundai Motor планирует продать свои российские активы

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Автомобильный концерн из Южной Кореи Hyundai Motor собирается продать свои заводы в России казахстанской компании. Об этом сообщил в четверг, 27 апреля, телеканал MBC.

Как уточняется, Hyundai Motor хочет добавить пункт обратного выкупа активов в договор о продаже.

— Действительно, имеют место дискуссии о продаже, но ничего не было решено, — говорится в материале.

Стоимость сделки по продаже двух заводов пока неизвестна, но экономический ущерб из-за масштаба инвестиций неизбежен, передает ТАСС.

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