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Водители и страховые компании теперь могут получить видео аварии на МКАД

Араз Салехов
Город
Водители и страховые компании теперь могут получить видео аварии на МКАД
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Водители и страховые компании теперь могут получить видео аварии, случившейся на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— ЦОДД и страховые компании при участии Российского союза автостраховщиков подписали соглашения о возможности по ОСАГО запрашивать видео ДТП с камер на МКАД. Уже присоединились компании, выдающие 90 процентов страховых полисов. Мы предоставляем видео аварии с камер на МКАД, — сказал он.

Данное решение позволяет снизить уровень аварийности в Москве: в частности на МКАД снизилось число ДТП на 30 процентов с начала года, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К слову, с начала апреля благодаря новой системе видеоаналитики на МКАД были спасены три пешехода. Новые камеры, данные с которых обрабатываются нейросетью, способны выявить 13 различных типов происшествий, среди них попадание пешехода или посторонних предметов на проезжую часть, возгорание и прочие.

На прошлой неделе в столице задержали 244 пьяных водителя. Опьянение 117 человек подтвердила экспертиза, еще 114 водителей отказались от процедуры.

МКАД Максим Ликсутов ДТП Камеры видеофиксации
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