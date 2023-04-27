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Пушилин заявил, что ВСУ точно пойдут в контрнаступление

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что ВСУ точно пойдут в контрнаступление
Фото: er.ru

Вооруженные силы Украины точно пойдут в контрнаступление. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что украинскому режиму нужно «отрабатывать» финансирование, которое выделяют США и ряд европейских стран. По его мнению, Украина в качестве возможного контрнаступления может выбрать Запорожское направление.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины собираются провести контрнаступление на небольших участках Краснолиманского направления в Луганской народной республике.

Издание The New York Times написало, что Киев рискует лишиться поддержки Запада при провале контрнаступления ВСУ. После наступления украинцев маловероятно, что западные страны в обозримом будущем смогут снова нарастить потенциал украинской армии, как они уже это сделали для ее подготовки к активизации боевых действий.

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