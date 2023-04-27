Моспланетарий откроет для посетителей площадку «Парк неба» с 1 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва, Садовая-Кудринская улица, 5с1 Карта всех событий

С 1 мая открывается площадка «Парк неба» в Московском планетарии. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе планетария.

Как выяснилось, площадка закрывается зимой по причине того, что представленные на ней астрономические экспонаты не предназначены для использования в холодное время года.

— Сезон наблюдений за Солнцем и звездами на площадке «Парк неба» в этом году открывается 1 мая, — говорится в сообщении.

На ней представлены астрономические приборы для наблюдений за Солнцем и звездами, передает ТАСС.

Также стало известно, что порядка 450 предметов покажут в главной экспозиции года в Музее космонавтики. Среди них подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, инструменты специального внеземного назначения, исторические документы и многое другое.

Кроме того, в Музее космонавтики до 3 сентября проходит интерактивная выставка «Модель для сборки». Каждый посетитель может выбрать свою историю космонавтики и свой сюжет в зависимости от профессии, интересов и возраста.