Андрей Бочкарев: Почти 30 тысяч семей получили помощь при переезде в рамках программы реновации

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали 37,9 тысячи семей, 78 процентов из которых получили бесплатную помощь при переезде. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации реализуется во благо москвичей и в четком соответствии с утвержденными ранее гарантиями. Одной из опций для удобного переезда стала помощь в его организации, — сказал он.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что больше всего заявок на помощь в переезде отработано на севере, юго-востоке и востоке города. Кроме того, с марта 2021 года можно подать заявку для осуществления перевоза с помощью «Суперсервиса». Отмечается, что за это время поступило 5,8 тысячи таких заявлений.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что более 6,8 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в первом квартале 2023 года. В новое жилье переехали жители 134 старых домов, расположенных в двенадцати столичных округах.