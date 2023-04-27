Семь зданий в четырех округах Москвы выставили на торги

Фото: Pixabay

Город выставил на торги семь зданий со свободным назначением. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Предприниматели смогут приобрести семь зданий общей площадью более тысячи квадратных метров в мае. Четыре из них выставлены на торги на юге столицы, по одному — на северо-востоке, северо-западе и западе, — рассказал он.

Победители торгов смогут открыть в помещениях офисы, магазины, медицинские клиники или автомастерские. В зависимости от лота заявки на участие в торгах принимаются с 11 по 19 мая, аукционы пройдут с 17 по 23 мая, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столица выставила на торги 17 коммерческих помещений на первых этажах новостроек в районе Кунцево. Участие могут принять все желающие, заявки принимаются до 11 и 16 мая.

На торги выставят крупный объект, располагающийся на Ленинградском шоссе. Там инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра. При этом большая часть — 322,5 квадратного метра — находится на первом этаже, еще 179,5 квадратного метра занимает подвальная часть.