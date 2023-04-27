Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Андрей Бочкарев: На месте недостроя в Марьине появится крупный медцентр с гостиницей

Полина Пашкина
Город
Андрей Бочкарев: На месте недостроя в Марьине появится крупный медцентр с гостиницей
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На месте заброшенного долгостроя в районе Марьино появится многофункциональный клинико-диагностический центр с гостиницей. Участок уже передан инвестору под строительство. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время участок на территории примерно 1,57 гектара по адресу улица Подольская, владение 22, занимает давно заброшенное здание, площадь которого составляет около 10 тысяч квадратных метров.

— Новому инвестору разрешено построить на его месте крупный медцентр с офисными помещениями, гостиницей, физкультурно-оздоровительным комплексом и технопарком, — рассказал Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что суммарная поэтажная площадь объекта составит 50 тысяч квадратных метров. В будущей трехзвездочной гостинице предусмотрено 800 номеров. Инвестору предоставили участок для строительства сроком на три года.

С 2011 года в Москве уменьшилось количество объектов незавершенного строительства. За это время разными способами решены вопросы 638 объектов, отметил Бочкарев.

Строительство Район Марьино Москва Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте