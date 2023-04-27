Андрей Бочкарев: На месте недостроя в Марьине появится крупный медцентр с гостиницей

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На месте заброшенного долгостроя в районе Марьино появится многофункциональный клинико-диагностический центр с гостиницей. Участок уже передан инвестору под строительство. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время участок на территории примерно 1,57 гектара по адресу улица Подольская, владение 22, занимает давно заброшенное здание, площадь которого составляет около 10 тысяч квадратных метров.

— Новому инвестору разрешено построить на его месте крупный медцентр с офисными помещениями, гостиницей, физкультурно-оздоровительным комплексом и технопарком, — рассказал Бочкарев.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что суммарная поэтажная площадь объекта составит 50 тысяч квадратных метров. В будущей трехзвездочной гостинице предусмотрено 800 номеров. Инвестору предоставили участок для строительства сроком на три года.

С 2011 года в Москве уменьшилось количество объектов незавершенного строительства. За это время разными способами решены вопросы 638 объектов, отметил Бочкарев.