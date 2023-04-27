Инна Святенко: Москва реализует весь комплекс мер по соцзащите и интеграции в общество инвалидов

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В Москве трудоустроены более 64 тысяч горожан с инвалидностью. Это стало возможным благодаря реализации в столице программ профессионального развития. В столице применяют весь комплекс мер по социальной защите и интеграции в общество инвалидов. Такое мнение в четверг, 27 апреля, выразила сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате парламента, координатор направления «Забота о каждом нуждающемся» «Единой России» Инна Святенко.

По ее словам, реализуемые комплексы мер в столице направлены на улучшение социального положения инвалидов в обществе, а также повышения уровня и качества их жизни. Кроме того, город выстроил конструктивный диалог с работодателями.

— В городе реализуется ряд программ, направленных на повышение качества их профессионального развития и трудоустройство: «Доступная среда», «Твой путь в профессию», «Маршрут возможностей участников чемпионата «Абилимпикс», сервис «Саморазвитие», — подчеркнула Святенко в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Сенатор отметила, что не менее важно создавать комфортные условия в городе для инвалидов: подъемники в жилых домах, специальные парковочные места, тактильную плитку на улицах. Эти и другие меры применяются в Москве наравне с постоянным расширением возможностей для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.

Основным инструментом реализации государственной политики в области социальной защиты населения является государственная программа столицы «Социальная поддержка жителей Москвы», напомнила Святенко. Помимо помощи в трудоустройстве, в ее рамках инвалидам также доступны профессиональное обучение и дополнительное образование.

По мнению парламентария, ежегодный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» помогает развивать механизмы инклюзии в обществе.