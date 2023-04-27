Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Масштабные работы по благоустройству заброшенных территорий, развернутые по всему городу, улучшают качество жизни в столице. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил депутат Мосгордумы, координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.

— По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина по всему городу развернуты масштабные работы по благоустройству заброшенных территорий и пустырей. Тем самым решается сразу несколько важнейших задач. Во-первых, повышается качество жизни москвичей, живущих рядом с этими территориями. Во-вторых, решаются вопросы безопасности, — сказал он.

По словам парламентария, заброшенные объекты могут стать криминогенными. Кроме того, благодаря благоустройству улучшается экологическая ситуация, так как на заброшенных объектах часто можно увидеть отбросы и мусор. Козлов отметил, что территория после благоустройства становится удобной и красивой, а также обретает иное качество, становясь точкой притяжения для горожан, передает агентство городских новостей «Москва».

24 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с 2011 года в столице уменьшилось количество объектов незавершенного строительства.