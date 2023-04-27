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Приметы и советы

Врач Ермакова рассказала, какие правила аллергикам нужно соблюдать на даче

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Ермакова рассказала, какие правила аллергикам нужно соблюдать на даче
Фото: shutterstock

Аллергикам лучше отправляться отдыхать на дачу вечером, при работе с цветами необходимо соблюдать меры предосторожности, а также не выходить на улицу после дождя. Об этом сообщила врач-аллерголог Злата Ермакова.

По словам эксперта, отправляться на дачу лучше всего вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе невысока. Всю работу также лучше перенести на вечернее время.

При работе с кустарниками, деревьями или цветами нужно надевать маску, которую рекомендуется менять каждые два часа. Также стоит использовать перчатки. После работы нужно тщательно вымыть руки и лицо, сменить одежду.

Важно не выходить на улицу сразу после дождя, так как происходит фрагментация пыльцы и ее концентрация возрастает.

Аллергикам не стоит ходить по траве босиком во избежание контакта с пыльцой растений и насекомыми, передает РИАМО.

Ранее аллерголог Евгений Варламов объяснил, как облегчить реакцию на цветение. В первую очередь пациент должен избегать контакта с раздражителем. Также стоит отказаться от продуктов с перекрестной активностью: яблок, персиков, передает ФАН.

Следуя определенным правилам, можно защититься от аллергии и легко перенести непростой период цветения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

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